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| | Портал в прошлое и вечная жизнь: Черные дыры телепортируют человека в бесконечность

Портал в прошлое и вечная жизнь: Черные дыры телепортируют человека в бесконечность

Вчера, 20:50
Ученый-математик пришел к выводу, что астронавты смогут существовать в конкретном типе черной дыры. В такой ситуации происходит перенос из нашей Вселенной, живущей по законам физики, в недетерминированную, где не действуют привычные нам причины и следствия.

Портал в прошлое и вечная жизнь: Черные дыры телепортируют человека в бесконечность

 

Современные физики являются сторонниками теории, что при попадании человека в черную дыру, он будет в мгновение разорван на мелкие кусочки. Но, согласно последним данным, ученые не исключают возможность существования черных дыр, в которых человек мог бы выжить, правда, реальность, в которую он попадет, может показаться непривычной и даже странной. Во-первых, прошлая жизнь человека, попавшего в такую дыру, была бы разрушена окончательно и бесповоротно. А во-вторых, число вариантов будущего, которое предстояло бы пережить тогда человеку, оказавшемуся в параллельной Вселенной, поистине неисчислимо. Во пространстве такого рода можно было бы жить вечно, так как в ней нет привычных нам законов.

К такому интересному выводу пришел американский математик, просчитавший «жизнедеятельность» черной дыры, имеющей электрический заряд. Законы физики в известной нам Вселенной подчиняются детерминизму, поэтому больше одного будущего в привычном нам мире быть не может. Зная основные принципы существования Вселенной, можно рассчитать, что произойдет в остальное время и во всем пространстве.

К сожалению, или к счастью, проверить, как обстоят дела в черных дырах на самом деле пока не представляется возможным, потому что поместить человека в черную дыру на данном этапе нереально. Чтобы немного прояснить ситуацию, ученые обратились к уравнениям Эйнштейна по общей теории относительности. Согласно им в результате искривления пространства, которое производит гравитация, вокруг более-менее плотного объекта может деформироваться пространственно-временной континуум, и тогда в реальности получается некое отверстие.

Внешняя поверхность черной дыры считается горизонтом событий, здесь, на границе достигается некое равновесие между гравитационным полем и силой, с которой свет пытается выйти за пределы черной дыры. Однажды пройдя за горизонт событий, вырваться обратно уже невозможно. Но даже с учетом того, что материя «заперта» в пределах черной дыры, этот объект постепенно испаряется и, по прошествии времени, она может окончательно исчезнуть, лишившись своей массы.
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