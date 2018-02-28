Астрономы: Земля и Луна могли родиться в гигантском «бублике»

Исследователи предполагают, что Земля и ее спутник Луна могли родиться в раскаленном скоплении газа, имеющим форму «бублика». Эта теория происхождения аргументирует нестандартные черты Луны.

По мнению астрономов из США, Луна могла образоваться в раскаленном скоплении газа, которое появилось после столкновения обломков Земли и ее предшественницы Теи. Данная теория объясняет, почему у спутника Земли настолько похожий химический состав с планетой.Ранее ученые считали, что Луна могла появиться на свет после столкновения Теи с «зародышем» планеты Земля. Однако, если бы эта теория имела место, то состав Луны должен быть отличен от земного, ведь большую часть строительного материла спутника ему должна была принести Тея.Новая теория предполагает, что столкновение Земли и Теи привело к формированию «бублика», состоящего из раскаленных пород металлов в испаренном состоянии. По мере охлаждения, эти породы выпадали на поверхность Земли и Луны, которая возникла в «бублике» из-за случайного сгущения материи. Из-за этого планета и ее спутник и имеют настолько похожий состав.