NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | На Северном полюсе зафиксирована температура на 30 градусов выше нормы

На Северном полюсе зафиксирована температура на 30 градусов выше нормы

Вчера, 20:41
Специалисты сообщили об аномальном потеплении в Арктике. Стало известно, что средняя арктическая температура в Гренландском море в феврале становила выше нормы на 20 градусов, а иногда превышала норму на 30 градусов по Цельсию.

На Северном полюсе зафиксирована температура на 30 градусов выше нормы

 

Эксперт-климатолог Зак Лабе зафиксировал аномальную температуру на Северном полюсе. Он отметил, что столь резкого потепления не наблюдалось с 1958-го. Также специалист отметил, что температура воздуха в данный момент очень близка к температуре замерзания воды.

Сотрудники американской Системы глобального прогноза прокомментировали это явление, отметив, что случаи резкого потепления в последнее время участились и их длительность намного больше чем когда-либо.

Климатологи заметили, что есть связь между повышением температуры и уменьшением количества льда. Также эксперты выяснили, что тающий лёд, высвобождая теплую воду, приводит к нагреванию атмосферы.

Стоит отметить, что подобные «аномалии» в Арктике случались 4 раза за период 1980-2010 годов. За последние пять лет климатологи также зафиксировали четыре случая потепления.
Татьяна Преображенская
Новости по теме
В Антарктиде зафиксирована рекордно высокая температура воздуха в 17,5 градусов тепла
В Антарктиде зафиксирована рекордно высокая температура воздуха в 17,5 градусов тепла

Накануне научными работниками была зафиксирована рекордно высокая температура на территории Антарктиды. Она достигла отметки в 17,5 градусов тепла за Цельсием.

В Пермском крае в 2016 году наблюдалась аномальная погода
В Пермском крае в 2016 году наблюдалась аномальная погода

Синоптики проанализировали погоду в Пермском крае за 2016 год. В среднем температура была намного выше нормы.

Ученые предупредили о повышении температуры на Северном полюсе
Ученые предупредили о повышении температуры на Северном полюсе

Ученые метеорологического института из Дании сообщают о сильном потеплении на северном полюсе. Об этом заявили официальные представители института.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости