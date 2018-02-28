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| | Ученые: Галактики воруют звезды Млечного Пути

Ученые: Галактики воруют звезды Млечного Пути

Вчера, 18:17
Астрономами было проведено исследование звезд Млечного Пути и установлено, что соседние галактики воруют у него звезды.

Ученые: Галактики воруют звезды Млечного Пути

 

Астрономы утверждают, что соседями галактики Млечного Пути являются крошечные галактики-карлики. Из-за сближения галактик появляются звездные потоки, которые вращаются над центром Млечного пути. Исследователи утверждают, что лентами со звездами могут быть карликовые галактики и шаровые скопления, когда-то поглощенные Млечным Путем.

Во время наблюдений за самым заметным звездным потоком ученые пришли к выводу, что Млечный Путь всасывает в себя темную материю погибших галактик. Ученые утверждают, что не все звездные ленты созданы с разорвавшихся галактик. Одна из них - «облака Андромеды-Треугольника». Изучив звездную скорость движения в этой структуре, астрономам удалось сделать вывод, что эти звезды не с карликовых галактик. Их состав и спектр больше похож на светила Млечного Пути.

Ученые уверенно заявили, что после столкновения с Млечным Путем галактики-карлики «обворовали» его, забрав звезды с центра и окраин Галактики.
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