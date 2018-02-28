Размер имеет значение: Ученые увеличили мужское достоинство с помощью стволовых клеток

Чего только не изобретало человечество, чтобы «чудесным образом» сделать столь важный орган мужчины более внушительным. Но, как правило, все предлагаемые в свободном доступе средства, обладающие «чудодейственными» свойствами, являются полнейшей ерундой и не дают обещанного эффекта. При этом хорошо еще, если они не наносят вреда организму.

Каких только способов не было изобретено и сложнокомпонентные сыворотки, и разнообразные таблетки, и даже имплант, вживляемый под кожу. Многие клиники предлагают услугу по увеличению пениса, правда, далеко не во всех них данная процедура проводится с соблюдением всех необходимых требований, начиная от наличия лицензии и заканчивая качеством и результативностью применяемых препаратов. Известны случаи, когда желавшие увеличить член пациенты, теряли зрение после так называемой стволовой терапии (когда стволовые клетки берутся у самого же пациента). Безусловно, положительных результатов куда больше, но риск, причем достаточно большой, есть всегда.К тому же сами врачи, отмечая, что терапия стволовыми клетками довольно эффективна при лечении эректильных растройств, говорят, что увеличивать член с целью получать больше острых ощущений нецелесообразно. Первые эксперименты по выращиванию полового органа из стволовых клеток пациента проводились на кроликах, и были весьма удачными. Из чего специалисты сделали вывод, что выращивание пениса на матрице из собственных клеток человека даст возможность сильно снизить риск иммунологического отторжения, которое встречается довольно часто, если органы одного человека пересаживают другому. Вырастить половой орган, по подсчетам ученых, можно за 4-7 недель, в зависимости от желаемого размера и индивидуальных свойств организма.После инъекции стволовых клеток пациента необходимо приходить на осмотр спустя 1 и 3 месяца, а также через полгода и год. Жировая ткань забирается у пациента, находящегося под общим наркозом, методом гидроструйной липосакции. Общий наркоз нужен для того, чтобы не «убить» стволовые клетки, на которых негативно сказывается местная анестезия. К тому же, получение жировых клеток - тоже не самая простая процедура, ввиду малого количества подкожного жира у мужчин и его глубокого залегания, получить его не так легко.