На видео сверхвысокого разрешения сняли передвижение клеток

Ученые сумели снять на видео сверхвысокого разрешения клетки человеческого организма. С помощью новой методики можно отслеживать движение клеток и получить видео с частотой двести кадров в секунду. Пространственное разрешение метода в таком случае достигает 110 н/м.

Дарья Светозарова

Стандартная практика предполагает покрытие клеток специальным проводящим материалом. Если же речь идет не об оптической, а об атомно-силовой микроскопии, то клетки замораживают и содержат в условиях вакуума. Оптическая методика же позволяет отслеживать передвижение клеток даже при комнатной температуре и наблюдать за ними в процессе деятельности. Однако до этого не удавалось добиться разрешения больше нескольких кадров в секунду.Специалисты из Швейцарии, Германии и США во главе с Тео Лассером добились частоты свыше двухсот кадров в секунду при помощи нового способа оптической микроскопии. Достичь таких показателей специалисты сумели путем комбинации в одном приборе микроскопа сверхвысокого разрешения для измерения оптических флуктаций и аппарата для фиксации изображений с фазовым контрастом. Изображение получалось объемным благодаря съемке для восьми разных горизонтальных срезов.Авторы отмечают, что технология работает в нескольких моделях с различной динамикой. Специалисты смогли получить видео онкоклетки человека в процессе деления. При этом объемное изображение можно получить даже без флуоресцентной маркировки.