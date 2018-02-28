NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | На видео сверхвысокого разрешения сняли передвижение клеток

На видео сверхвысокого разрешения сняли передвижение клеток

Сегодня, 17:44
Ученые сумели снять на видео сверхвысокого разрешения клетки человеческого организма. С помощью новой методики можно отслеживать движение клеток и получить видео с частотой двести кадров в секунду. Пространственное разрешение метода в таком случае достигает 110 н/м.

На видео сверхвысокого разрешения сняли передвижение клеток

 

Стандартная практика предполагает покрытие клеток специальным проводящим материалом. Если же речь идет не об оптической, а об атомно-силовой микроскопии, то клетки замораживают и содержат в условиях вакуума. Оптическая методика же позволяет отслеживать передвижение клеток даже при комнатной температуре и наблюдать за ними в процессе деятельности. Однако до этого не удавалось добиться разрешения больше нескольких кадров в секунду.

Специалисты из Швейцарии, Германии и США во главе с Тео Лассером добились частоты свыше двухсот кадров в секунду при помощи нового способа оптической микроскопии. Достичь таких показателей специалисты сумели путем комбинации в одном приборе микроскопа сверхвысокого разрешения для измерения оптических флуктаций и аппарата для фиксации изображений с фазовым контрастом. Изображение получалось объемным благодаря съемке для восьми разных горизонтальных срезов.

Авторы отмечают, что технология работает в нескольких моделях с различной динамикой. Специалисты смогли получить видео онкоклетки человека в процессе деления. При этом объемное изображение можно получить даже без флуоресцентной маркировки.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Ученые создали из стволовых клеток клетки печени
Ученые создали из стволовых клеток клетки печени

Ученые доказали: получить функциональные клетки печени можно не только из ткани донорского органа. Гепатоциты также можно создать при помощи человеческих

Ученые сумели превратить раковые клетки крови в иммунные
Ученые сумели превратить раковые клетки крови в иммунные

Ученые сумели превратить раковые клетки крови в иммунные. Это стало возможным путём перепрограммирования лейкозных клеток в макрофаги, которые,

Создана камера, снимающая со скоростью 100 млрд кадров в секунду
Создана камера, снимающая со скоростью 100 млрд кадров в секунду

Ученые США создали концептуально новую видеокамеру, скорость съёмки которой поражает воображение. Камера снимает с огромной скоростью - 100 млрд. кадров в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости