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| | Китай разработал модель гиперзвукового пассажирского самолета

Китай разработал модель гиперзвукового пассажирского самолета

Сегодня, 17:41
Китайские ученые разработали модель гиперзвукового лайнера, которая успешно прошла тестирование в аэродинамической трубе. Благодаря новейшим технологиям пассажирский самолет способен развивать скорость шесть тысяч километров в час.

Китай разработал модель гиперзвукового пассажирского самолета

 

Лайнер сможет преодолеть расстояние между Пекином и Нью-Йорком за два часа. Современные воздушные судна осуществляют перелет из китайского мегаполиса в американский в семь раз дольше. Гиперзвуковой лайнер конструктивно схож с бипланом, имеет двойные крылья. Такие воздушные корабли активно применялись во время Первой мировой войны. Самолет получил название I-plane. Скоростной лайнер имеет повышенную грузоподъемность.

I-plane, равный габаритами с Boeing-737, поднимет пять тонн груза или 50 пассажиров. Гиперзвуковые самолеты на данный момент разрабатывают несколько государств в мире, но из-за сложностей всё остается на уровне проектов. Одной из основный проблем является перегревание корпуса. При достижении больших скоростей температура обшивки поднимается до 1 тысячи градусов по Цельсию. Если китайским ученым удастся преодолеть все сложности, то они сделают первый в мире самолет с такими возможностями.
Домбровский Сергей
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