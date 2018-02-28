В Европе готовят к испытаниям скоростной гибридный винтокрыл

Представители европейского вертолетного холдинга Airbus Helicopters уже в 2020 году планируют приступить к проведению летных испытаний перспективного скоростного винтокрылого летательного аппарата под названием RACER.

Николай Офицеров

В качестве первого прототипа данной машины будет использоваться гибридная силовая установка французской компании Safran, которая состоит из двух турбовальных силовых установок, а также вспомогательного электрического мотора. На сегодняшний день за разработку скоростных вертолетов отвечают сразу несколько стран, включая США, Германию и Францию. Целью подобных разработок является создание летательного аппарата, который способен на проведение вертикального взлета и посадку «по-вертолетному», а также на быстрый горизонтальный полет на скоростях, которые обычным вертолетам не доступны.Новые машины планируется использовать в самых разнообразных целях, включая быструю перевозку пассажиров из города в пригород и высадку их на обычных вертолетных площадках, оборудовать которые гораздо проще и дешевле, чем строить небольшой самолетный аэродром.Разработка винтокрыла RACER проводится в рамках общеевропейской программы Clean Sky 2, которая подразумевает создание нескольких видов экологичных и экономичных летательных аппаратов.