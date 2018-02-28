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| | В Киеве обнаружили одну из самых больших мумий в мире

В Киеве обнаружили одну из самых больших мумий в мире

Сегодня, 16:41
Популярный украинский телеведущий Александр Педан удивил своих поклонников, рассказав о том, что в Киеве, как и в Египте, содержится большое количество мумий. Телеведущий шокировал телезрителей, показав одну из самых больших мумий на свете.

В Киеве обнаружили одну из самых больших мумий в мире

 

Педан заявил о том, что вовсе не обязательно отправляться в Египет, тратя при этом баснословные суммы денег, чтобы посмотреть на мумий, так как сделать это можно и в Киеве. Александр побывал в киевском музее, в котором сохранился образец крокодила, подвергшийся мумификации многие столетия назад, а его размер уступает лишь одному экземпляру, хранящемуся в Британском музее. Также телеведущий рассказал о мумии со скрещенными руками, которую обнаружили более ста лет назад.

В Киеве обнаружили одну из самых больших мумий в мире

 

Сотрудники музея заявили, что скорее всего, мумии были привезены в качестве подарка из Египта, став местной достопримечательностью. Данные мумии не находятся в общем доступе, бережно хранясь в Киево-Печерской лавре, поэтому поклонники Саши Педана были благодарны ему за эксклюзивный материал, собранный воедино в очередном выпуске передачи «Дешево и сердито».
Александр Вест
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