Учёные: Виртуальный секс приносит реальные проблемы

Американские учёные провели исследование и выяснили, что современные молодые люди очень легкомысленно относятся к эротическим фотографиям и виртуальному сексу. Откровенная переписка настолько популярна, что даже пришлось придумать специальный термин для неё.

Виктория Ниц

Согласно статистике, 20% подростков и 33% молодых людей хотя бы раз участвовали в откровенной переписке и отправляли по интернету свои эротические фотографии. Исследователи решили называть интимную переписку термином «секстинг». Откровенные сообщения в сети уже многократно становились причинами скандалов разных масштабов: от выявления учителей-соблазнителей до самых настоящих преступников-педофилов, требовавших от совсем юных девочек и мальчиков голые фото.Также учёные заметили, что «секстинг» становится почти неотъемлемой частью жизни молодых людей. Они не считают отправку и публикацию своих голых фотографий чем-то особенным, что, конечно, в будущем может принести им немало проблем. В Америке уже известны случаи, когда найденные эротические фото служили поводом для увольнения и уголовного преследования. Исследователи призывают пользователей Сети быть аккуратнее и помнить: то, что попало в интернет, остаётся там навсегда.