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| | Учёные: Tesla Roadster может доставить земные бактерии на Марс

Учёные: Tesla Roadster может доставить земные бактерии на Марс

Сегодня, 15:54
Американские специалисты выразили своё опасение из-за того, что перед отправкой в глубины открытого космоса автомобиль Tesla Roadster не подвергался процедуре очистки, из-за чего он может доставить на Марс земные бактерии.

Учёные: Tesla Roadster может доставить земные бактерии на Марс

 

Учёные из США обеспокоены тем, что если на Марсе присутствуют какие-либо формы жизни, их существование может оказаться под угрозой в случае падения Tesla Roadster на поверхность Красной планеты. Специалисты уверены, что земные бактерии могут стать смертельной угрозой для живых организмов на Марсе, если таковые имеются, так как они никогда не взаимодействовали с биологическими образцами с другой планеты.

Эксперты полагают, что в том случае, если земные бактерии окажутся сильнее марсианских микроорганизмов, учёные потеряют возможность получения сведений о биологической оболочке Красной планеты, которая будет уничтожена раз и навсегда. Напомним, автомобиль Tesla стал полезной нагрузкой для ракеты, запущенной компанией Илона Маска SpaceX.
Александр Вест
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