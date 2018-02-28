На востоке Швеции рабочие обнаружили насаженные на колья черепа

При разборе старой железной дороги на востоке Швеции рабочие обнаружили огражденное кольями с человеческими черепами древнее святилище. Историки предполагают, что такой обряд совершался для почитания предков, а не запугивания врагов.

Виктория Озерова

Ученые впервые обнаружили доказательство того, что после смерти древние жители Скандинавского полуострова проводили обряд насаживания человеческих черепов на колья. Соответствующее святилище возрастом в семь с половиной тысяч лет обнаружили рабочие на востоке Швеции при разборе железной дороги. Захоронение представляет собой каменную насыпь посреди болота, огражденную кольями с человеческими черепами. Святилищем пользовались около 500 лет.Специалисты провели анализ останков древнего святилища. Исследование показало, что черепа были отделены от туловища после смерти. Археологи предполагают, что такой обряд совершали, чтобы почтить предков, а не запугать врагов.