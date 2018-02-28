Обезболивающее и антидепрессант: Человеческий организм способен вырабатывать наркотики

Уникальность методики в том, что наш мозг может контролировать болевые ощущения и справляться с ними самостоятельно. Это звучит почти невероятно, но в нашем организме «встроена» собственная система обезболивания. Именно ее изучением сейчас заняты специалисты, которые хотят найти способ использовать эту способность организма наиболее эффективно. Им уже удалось установить, какая часть мозга ответственна за управление всей этой системой, способной противостоять боли. Ученые поставили перед собой глобальную цель - найти естественную альтернативу сильным болевым препаратам, относящимся к группе опиоидов.

Исследование строится на способности коры черепной оболочки, которая определяется как «критический центр принятия решений». Человеческие инстинкты основываются на том, что боль является негативным ощущением, от которого организм старается избавиться, как можно скорее. И эволюция этого ощущения, видимо, происходила с целью помочь человечеству выжить. Так, когда телу требуется восстановление после травмы, оно дает почувствовать нам боль, которая вынуждает нас отдыхать и не перетруждать пострадавший организм. За счет этого, основная энергия будет направляться на заживление и восстановление. Поэтому такая боль может считаться даже «здоровой».С другой стороны, у нашего организма имеется естественная система обезболивания, которая умеет подавлять болевые сигналы в некоторых случаях. «Сброс» этих сигналов может происходить и в результате действий самого человека, который может, к примеру, охладить ожог и не чувствовать боль «по полной программе».Ученые провели эксперимент с привлечением 20 человек, не страдающих какими-либо проблемами со здоровьем. Добровольцам прикрепили металлические зонды, которые постепенно нагревались. Степень нагрева могла доходить даже до некоторой болезненности, не доводя до ожога. Зонд можно было отключить, но не все знали, как это делается. В процессе оценивался и уровень боли и мозговая активность испытуемых. Для этого применялась технология визуализации мозга, которая по-другому называется МРТ.Было установлено, что существует определенная взаимосвязь между уровнем боли и количеством времени, которое требуется участникам, чтобы определить возможность отключения зонда. В итоге, понимание того, что у человека есть возможность выключить источник боли, приводило к тому, что боль уменьшалась сама по себе, в результате психо-эмоциональной реакции.Теперь ученые должны понять, как именно область мозга, дающая такую реакцию, может использоваться в лечении хронической боли. Пока они отмечают, что отмена болевого эффекта не является основной функцией данной области мозга.