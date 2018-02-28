NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | Ученые: Легендарный НЛО «Чёрный рыцарь» оказался потерянным одеялом

Ученые: Легендарный НЛО «Чёрный рыцарь» оказался потерянным одеялом

Сегодня, 13:57
Знаменитый инопланетный спутник «Чёрный рыцарь», изучением которого занимались многие международные ученые, оказался фейком. Данный миф развенчали американские исследователи NASA.

Ученые: Легендарный НЛО «Чёрный рыцарь» оказался потерянным одеялом

 

Специалисты утверждают, что мистический спутник или НЛО, которого окрестили «Чёрным рыцарем» за странную форму и черный цвет, оказался фейком. Ученые утверждают, что таинственный космический корабль пришельцем является самым обыкновенным тепловым одеялом, которое было случайно потеряно в открытом космосе астронавтами из США ещё в 1998 году.

 

Напомним, что долгое время «Чёрный рыцарь» являлся самым загадочным НЛО, которое активно изучали уфологи. Некоторые охотники за НЛО даже говорили, что «летающему спутнику» уже более 13 тысяч лет.
Светлана Славянская
Новости по теме
Ученые нашли таинственный инопланетный спутник «Черный рыцарь» возле Луны
Ученые нашли таинственный инопланетный спутник «Черный рыцарь» возле Луны

Уфолог Streetcap1, исследуя снимки NASA из космоса, увидел на орбите Луны НЛО. По некоторым предположениям, им является спутник "Чёрный рыцарь", который

Ученые доказали, что спутник «Черный принц» имеет не инопланетное происхождение
Ученые доказали, что спутник «Черный принц» имеет не инопланетное происхождение

Американские ученые долгое время пытались выяснить, чем же является спутник с загадочным названием «Черный принц». В результате длительных исследований они

Уфологи обнаружили таинственный чёрный объект на поверхности Луны
Уфологи обнаружили таинственный чёрный объект на поверхности Луны

Уфологи из США обнаружили на поверхности Луны загадочный объект. НЛО был снят аппаратом Moon Live Stream в 2016 году.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости