Ученые: Легендарный НЛО «Чёрный рыцарь» оказался потерянным одеялом

Знаменитый инопланетный спутник «Чёрный рыцарь», изучением которого занимались многие международные ученые, оказался фейком. Данный миф развенчали американские исследователи NASA.

Специалисты утверждают, что мистический спутник или НЛО, которого окрестили «Чёрным рыцарем» за странную форму и черный цвет, оказался фейком. Ученые утверждают, что таинственный космический корабль пришельцем является самым обыкновенным тепловым одеялом, которое было случайно потеряно в открытом космосе астронавтами из США ещё в 1998 году.

Светлана Славянская

Напомним, что долгое время «Чёрный рыцарь» являлся самым загадочным НЛО, которое активно изучали уфологи. Некоторые охотники за НЛО даже говорили, что «летающему спутнику» уже более 13 тысяч лет.