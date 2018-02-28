Ученые: Легендарный НЛО «Чёрный рыцарь» оказался потерянным одеялом

Специалисты утверждают, что мистический спутник или НЛО, которого окрестили «Чёрным рыцарем» за странную форму и черный цвет, оказался фейком. Ученые утверждают, что таинственный космический корабль пришельцем является самым обыкновенным тепловым одеялом, которое было случайно потеряно в открытом космосе астронавтами из США ещё в 1998 году.
Напомним, что долгое время «Чёрный рыцарь» являлся самым загадочным НЛО, которое активно изучали уфологи. Некоторые охотники за НЛО даже говорили, что «летающему спутнику» уже более 13 тысяч лет.