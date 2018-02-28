Учёные нашли сходство между жестами шимпанзе и бонобо

Эксперты в области изучения приматов из Великобритании обнародовали результаты своего исследования, которые показали, что бонобо и шимпанзе используют весьма похожий язык жестов, который во многом совпадает.

Александр Вест

В тщательном исследовании языка жестов бонобо (карликовые шимпанзе), британские учёные разобрали значение каждого отдельного сигнала приматов. Специалисты заметили, что язык жестов имеет сходства разной степени у разных видов приматов: у орангутангов и шимпанзе показатель сходства языков составляет 80 процентов, у горилл и шимпанзе данный показатель колеблется в пределах 60 процентов, а наибольшее сходство было выявлено у бонобо и шимпанзе, язык жестов у которых перекрывается на 90 процентов.Проанализировав смысловую нагрузку жестов у бонобо, учёные пришли к выводу, что более 30 различных сигналов у них имеют два, или более значений. Специалисты установили, что один и тот же жест у шимпанзе и бонобо имеет как минимум один сходный смысл, несмотря на наличие второстепенных трактовок.