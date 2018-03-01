Vodafone проведет 4G-связь на Луне

Один из ведущих мировых сотовых операторов Vodafone планирует в 2019 году создать сеть мобильной связи 4G на Луне. Для этого, как стало известно из официального заявления, уже создана вся необходимая инфраструктура. Доставить ее планируется в ходе базирующейся в Берлине миссии компании PTScientists, которая занимается осуществлением первого частного полета на Луну с помощью ракеты Falcon 9.

Николай Офицеров

Предполагается, что ракета поможет осуществить на Луну доставку телефонной мачты от Nokia, а предоставляемый Vodafone сигнал позволит осуществлять передачу с поверхности Луны видео на высоких показателях четкости. Помимо этого, сотовая сеть обеспечит связь между двумя «луноходами» компании Audi. Переговариваться они смогут, как между друг другом, так и наладить связь с базой. Роль последней будет отыгрывать прилунившийся космический корабль ALINA (Autonomous Landing and Navigation Module).Среди прочих задач, которые поставлены перед самоходными аппаратами Audi будет исследование естественного спутника с точки зрения его пригодности для заселения землянами.