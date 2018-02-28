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| | Ученые рассказали о гигантских вирусах-паразитах со дна океана

Ученые рассказали о гигантских вирусах-паразитах со дна океана

Сегодня, 13:45
Два гигантских вируса со сложным параметром генома Tupanvirus, которые живут на самом дне океана в щелочном озере обнаружили ученые и сразу же окрестили их вирусами-экстремалами. Как выяснилось, они умеют кодировать часть белков и заставляют вновь задумываться о том, а где же грань между живым и неживым.

Ученые рассказали о гигантских вирусах-паразитах со дна океана

 

Канадские исследователи во главе с Дидье Ро смогли найти гигантские вирусы, обладающие сложным геномом. Tupanvirus, как и решили назвать их, это имя древнего божества, входящего в пантеон индийских племен. Один из них был найден в щелочном озере, а другой на дне океана.

Размеры вирусов действительно впечатляют. По словам ученых, они составляют до 2,3 мкм, и их ДНК имеет более полутора миллиона оснований, что позволяет им производить частичную кодировку сложных белков.

Интересно также и то, что оба вируса могут заражать только простейшие организмы, среди которых, к примеру, амебы, но для людей совершенно безвредны. Их сложное устройство заставило исследователей начать вырабатывать новую гипотезу, наполненную рассуждениями о природе живого и неживого. Все дело в том, что сложные и огромные вирусы имеют уникальную возможность производить полный комплект белков, но все же достаточно долго могут жить и вне организма носителя.
Николай Офицеров
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