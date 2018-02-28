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| | Ученые нашли у ожирения более 200 новых симптомов

Ученые нашли у ожирения более 200 новых симптомов

Сегодня, 12:42
Специалисты российского ФИЦ в ходе двухлетнего эксперимента обнаружили свыше 200 новых биомаркеров ожирения, атеросклероза и метаболического синдрома, на основе которых можно разработать усовершенствованные диеты.

Ученые нашли у ожирения более 200 новых симптомов

 

Ученые российского ФИЦ питания и биотехнологий провели масштабное исследование. Эксперимент длился два года. За это время ученым удалось установить более 200 новых биомаркеров ожирения – белков, гормонов, витаминов, которые содержатся в биоматериале и дают информацию о заболевании. Таким образом исследователи пришли к выводу, что в борьбе с ожирением ограничение калорийности рациона питания не поможет. Ученые уверены, что не все пациенты могут переносить такое лечение, и оно не даст положительных результатов.

Ученые установили, что персональная диета с учетом биомаркеров, полученных в результате многочисленных анализов, может стать эффективным методом в борьбе с ожирением и медленным метаболизмом.
Виктория Озерова
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