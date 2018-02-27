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| | Высокие темнокожие кажутся людям опаснее

Высокие темнокожие кажутся людям опаснее

Вчера, 23:14
Ученые считают, что высокие темнокожие мужчины вызывают страх чаще, чем люди маленького роста. Такие данные приведены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Как стало известно, темнокожих мужчин высокого роста намного чаще задерживали в Нью-Йорке.

Высокие темнокожие кажутся людям опаснее

 

Неоспоримым фактом остается то, что высокий человек совершено по-другому воспринимается людьми, нежели низкий. Высокие мужчины воспринимаются намного более красивыми, удачливыми, им проще устроиться на роботу, получить должность, стать руководителем. Но ученые утверждают, что данные исследования больше относятся к представителям белой расы. Темнокожим часто очень трудно преодолеть стереотипы.

В ходе проведенного исследования, Нил Хестер и Курт Грей из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл задействовали в эксперименте около четырехсот человек. Ученые установили, что на одного белого преступника приходится 4,5 афроамериканца маленького роста и почти 6,5 высокого.
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