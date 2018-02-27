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Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний

Вчера, 23:08
Американские и немецкие учёные провели новый эксперимент. Опыты на мышах дали понять специалистам, что некоторые возбудители инфекций могут вызывать отмирание участков головного мозга.

Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний

Американские учёные, совместно с коллегами из Германии, выяснили: мыши, которым целенаправленно вводили штаммы гриппа, имели повреждения определённых участков мозга. В скором времени учёные поняли, что такое поражение вызывает проблемы с памятью. При инфицировании некоторыми штаммами у грызунов отмечались структурные изменения и нарушение функции в гиппокампе. 


Эксперты выяснили, что на мышей воздействует три штамма гриппа: H1N1, что в 2009 году погубил огромное количество людей, H7N7, к которому человек малочувствителен и третий - H3N2, что за последние годы заполонил весь земной шар. Учёные внедряли вирус через нос самкам животных и наблюдали, что же будет происходить с памятью через 30, 60 и 120 дней. Также в эксперименте принимала участие и контрольная группа мышей.

Через месяц после «выстрела» в нос инфекцией, все грызуны выздоровели, некоторые даже вернули свой первоначальный вес.

В итоге исследователи провели эксперимент. Выяснилось, что у мышей, которые были заражённы штаммами вирусов H3N2 и H7N7, имели трудности в запоминании расположения подводной платформы, также грызунам было сложно пройти лабиринт. А вот мыши, которым внедрили вирус H1N1, выглядели более проворными и сообразительными.

Помимо лабиринтов и платформ специалисты провели изучение клеток с помощью микроскопа. Аппарат показал, что забывчивость сопровождается структурным изменением.

Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний

 

В ходе дальнейшего исследование эксперты были удивлены. Спустя 120 дней после заболевания гриппом структура мозга возвращалась в обычное состояние. Специалисты для себя подытожили, что штаммы H3N2 и H7N7 вызывали нарушения мозга из-за того, что происходило нарушение нейронов в гиппокампе. Ещё штаммы активизировали иммунные клетки, которые приводили к расстройству (депрессия, аутизм, шизофрения). Это свидетельствует о том, что некоторые возбудители гриппа несут угрозу для нормальной функции головного мозга.

Учёные отмечают, что мозг мышей и человеческий мозг функционирует подобным образом, поэтому данный эксперимент дает понять специалистам, что нужно делать при заболевании определённых штаммов гриппа, чтобы не навредить извилинам.
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