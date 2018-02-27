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| | Атомы внутри атомов: Физики создали новую форму материи

Атомы внутри атомов: Физики создали новую форму материи

Вчера, 22:05
Ученые смогли создать новую форму материи при использовании атомов с электронами в возбужденном состоянии и конденсата Бозе-Эйнштейна. Однако существование данной материи возможно только при низких температурах.

Атомы внутри атомов: Физики создали новую форму материи

 

Группа исследователей, куда входили ученые из США и Австрии, разработала новый вид материи. Для ее создания специалисты сочетали конденсат Бозе-Эйнштейна и атомы, чьи электроны находились в возбужденном состоянии. В ходе исследований выяснили, что на электронную орбиту можно добавлять множество дополнительных атомов.

В полученном при охлаждении стронция конденсате атомы неразличимы, вся система ведет себя словно единое целое, а волновые функции перекрыты. В подобном состоянии могут проявляться такие состояния, как сверхтекучесть.

Данный вид взаимодействия является нестойким и несет малое количество электронного заряда, а существовать может только при низкой температуре. Однако он поможет изучить свойства некоторых гигантских атомов, а, возможно, и ультрахолодные частицы.
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