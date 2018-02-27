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| | Ученые: Люди будущего станут красивее современных

Ученые: Люди будущего станут красивее современных

Вчера, 22:03
Сейчас сложно сказать, как именно будет выглядеть человек в будущем. Но уже в настоящее время генетические исследования шагнули далеко вперед. Генетики пристально исследуют ген долгожительства и здоровья.

Ученые: Люди будущего станут красивее современных

 

Неоспоримо, что человечество очень изменилось за всю историю своего существования. Исчез избыточный волосяной покров, увеличился рост, но уменьшилась выносливость. Как считает профессор Джонс из Лондонского университета, естественный отбор в эволюции не действует, поэтому тело человека будет меняться по другим причинам.

Вероятно, расы все же смешаются, а рост будет увеличиваться. Предполагается, что люди будущего станут некрасивыми, полными, высокими, с неупругой и коричневой кожей. Но профессор утверждает, что в скором времени люди будут намного более привлекательными. Сообщается, что в недалеком будущем будет возможно воздействие на геном, который отвечает за молодость и здоровье.
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