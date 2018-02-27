Ученые: Люди будущего станут красивее современных

Сейчас сложно сказать, как именно будет выглядеть человек в будущем. Но уже в настоящее время генетические исследования шагнули далеко вперед. Генетики пристально исследуют ген долгожительства и здоровья.

Неоспоримо, что человечество очень изменилось за всю историю своего существования. Исчез избыточный волосяной покров, увеличился рост, но уменьшилась выносливость. Как считает профессор Джонс из Лондонского университета, естественный отбор в эволюции не действует, поэтому тело человека будет меняться по другим причинам.Вероятно, расы все же смешаются, а рост будет увеличиваться. Предполагается, что люди будущего станут некрасивыми, полными, высокими, с неупругой и коричневой кожей. Но профессор утверждает, что в скором времени люди будут намного более привлекательными. Сообщается, что в недалеком будущем будет возможно воздействие на геном, который отвечает за молодость и здоровье.