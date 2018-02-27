Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний В Казани мужчина расстрелял пешеходов, забаррикадировавшись в квартире Цыганская свадьба детей в торговом центре возмутила новосибирцев Глава МИД Ирака заявил о закупке российских С-400 Американец размера XXXXXL смог стать моделью Арабская звезда украла клип у Алексея Воробьёва На Украине женщина 30 лет жила в одной квартире с мумией матери «Ты белоруска»: Настя Рыбка просит Таиланд не выдавать её ФСБ Школьник из Новой Зеландии разозлился из-за запрета носить дуршлаг на голове Депардье отменил гастроли из-за болезни Защитник Сергея Семёнова готовит для Рыбки и Лесли место в российской тюрьме Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги
| | В пустыне Атакама найдены микроорганизмы, способные выжить на Марсе

В пустыне Атакама найдены микроорганизмы, способные выжить на Марсе

Вчера, 22:35
Вашингтонскими учеными в пустыне Атакама найдены микроорганизмы, которые способны выжить на Марсе.

В пустыне Атакама найдены микроорганизмы, способные выжить на Марсе

 

Пустыня Атакама – самая сухая пустыня в мире. По мнению ученых, эти бактерии смогли бы жить под поверхностью Марса, где примерно такие же условия, как и в Атакаме. После осадков в 2015 году группа исследователей во главе с Дирком Шульце-Макухом отправилась в пустыню с целью исследования почвы разных глубин. Специалистам удалось наконец-то найти устойчивые формы жизни, а не просто остатки ДНК.

Было установлено, что найденные микроорганизмы оживают при определенном уровне влажности. По словам Шульце-Макуха, найденные бактерии могут находиться в состоянии анабиоза сотни и тысячи лет, как и организмы, которые можно найти на Марсе.

Поверхность Марса намного засушливее и холоднее, чем пустыня Атакама. Вашингтонские ученые полагают, что бактерии на Марсе смогли выжить под его поверхностью. Руководитель группы исследователей планирует вернуться в пустыню Атакама в марте и продолжить изучения найденных бактерий. Следующий шаг ученых – исследования микроорганизмов в Антарктиде.
Новости по теме
Земные микроорганизмы могут выжить на Марсе
Земные микроорганизмы могут выжить на Марсе

Ученые установили, что некоторые обитатели Земли вполне могут справиться и с жизнью на Марсе. Речь идет о микроорганизмах археи.

Ученые обнаружили пустыню, грунт которой схож с почвой Марса
Ученые обнаружили пустыню, грунт которой схож с почвой Марса

Специалисты обнаружили, что пустыня Атакама, которая находится в Чили, очень похожа своим грунтом на почву Марса. Данное открытие удалось выявить благодаря

Ученые: земные бактерии способны выжить на Марсе
Ученые: земные бактерии способны выжить на Марсе

Американские ученые, изучая бактерии, обитающие на заболоченных территориях, пришли к выводу, что они запросто выживут в атмосфере Марса. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости