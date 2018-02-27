В пустыне Атакама найдены микроорганизмы, способные выжить на Марсе

Вашингтонскими учеными в пустыне Атакама найдены микроорганизмы, которые способны выжить на Марсе.

Пустыня Атакама – самая сухая пустыня в мире. По мнению ученых, эти бактерии смогли бы жить под поверхностью Марса, где примерно такие же условия, как и в Атакаме. После осадков в 2015 году группа исследователей во главе с Дирком Шульце-Макухом отправилась в пустыню с целью исследования почвы разных глубин. Специалистам удалось наконец-то найти устойчивые формы жизни, а не просто остатки ДНК.Было установлено, что найденные микроорганизмы оживают при определенном уровне влажности. По словам Шульце-Макуха, найденные бактерии могут находиться в состоянии анабиоза сотни и тысячи лет, как и организмы, которые можно найти на Марсе.Поверхность Марса намного засушливее и холоднее, чем пустыня Атакама. Вашингтонские ученые полагают, что бактерии на Марсе смогли выжить под его поверхностью. Руководитель группы исследователей планирует вернуться в пустыню Атакама в марте и продолжить изучения найденных бактерий. Следующий шаг ученых – исследования микроорганизмов в Антарктиде.