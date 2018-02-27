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| | Ультра-обработанные продукты питания провоцируют рак

Ультра-обработанные продукты питания провоцируют рак

Вчера, 21:10
По данным французских исследователей, при увеличении в ежедневном рационе количества ультра-обработанных продуктов даже на 10%, на 12% увеличивается риск образования опухолей. Ультра-обработанными считаются выпечка, сладкие хлопья, газированные напитки, полуфабрикаты.

Ультра-обработанные продукты питания провоцируют рак

 

Ученые из Франции определили, что при увеличении употребления ультра-обработанных продуктов на 10%, на 12% может возрасти риск возникновения онкологических заболеваний. К таким продуктам относят снеки, выпечку, разнообразные напитки, замороженные и полуготовые продукты, которые нужно только разогреть, и многие другие. Все ультра-обработанные продукты объединяет способ их производства с большим добавлением сахара, растительного масла, жиров, пищевых добавок, ароматизаторов, усилителей вкуса, консервантов, красителей.

Французские исследователи проанализовали стиль питания 105 тыс. человек, большую часть из которых составили женщины средней возрастной группы. Ученые выявили связь между употреблением ультра-обработанных продуктов и возникновением некоторых видов рака, а именно – рака молочной железы. На этот вид онкологического заболевания приходилось около 11% случаев.
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