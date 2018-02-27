Генетики подтвердили скрещивание мамонтов со слонами

Генетиками из девяти стран были проведены исследования, в результате которых выяснилась возможность скрещивания мамонтов и слонов до нашей эры.

Дарья Дмитриева

Теперь слоновая родословная выглядит более обширно, в связи с открытием учёных генетиков, работающих в Гарвардском университете.Исследователи считают, что мамонты Колумба из Северной Америки имели потомство от шерстистых мамонтов, которые пришли с Евразии. Так как мастодонты могли мигрировать меж континентов, точно так они могли и скрещиваться между собой. Ранее слоны населяли большую часть планеты. На сегодняшний день эти животные живут независимо от людей в Африке и Индии.Слоны находятся на грани вымирания, на Земле их осталось только три вида, это индийский, африканский лесной и саванный слон.