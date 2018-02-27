Ученые прогнозируют на Земле ядерную зиму после взрыва Млечного Пути

Ученые пришли к выводу, что на Земле может начаться ядерная зима в том случае, если в центре галактики Млечный Путь случится взрыв. Один из таких взрывов в прошлом спровоцировал ледниковый период на планете.

По данным исследователей, в космическом пространстве непрерывно происходят изменения. В частности, в ядрах галактик происходят скопления частиц космической пыли и большого количества энергии, которые взрываются и разлетаются по космосу. По мнению ученых, именно этот процесс и провоцирует рождение звезд.В центре галактики Млечный путь приблизительно два миллиона лет назад произошел мощный взрыв, следы которого обнаружены в Магеллановом потоке. Ученые предполагают, что аналогичный взрыв мог повлиять на климат Земли в период ледникового периода – космическая пыль воздействовала на Солнце, поглощая собой солнечный свет.Следующий взрыв в ядре нашей галактики может спровоцировать ядерную зиму на планете Земля. По данным специалистов, она может начаться в следующие 30 тыс лет.