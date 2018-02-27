Потемневшее Солнце спровоцировало магнитную бурю на Земле

По словам ученых, амплитуда колебаний за считанные часы выросла десятикратно. Максимальные возмущения зафиксировали утром, но активность обещают на протяжении 27-28 февраля. Согласно статистике, на Земле этом году официально зарегистрировали уже четвертую магнитную бурю. Сейчас Солнце не очень активно, поэтому ожидать катастрофических последствий из-за природных явлений не нужно. В прошлом году магнитных бурь за такой же период времени зафиксировали больше, и они отличались высокой интенсивностью.
Коронарная дыра образовалась на Солнце на стороне, обращенной к Земле. В прошлом году все пятна со светила кратковременно исчезли в ноябре. По словам астрономов, Солнце тогда имело вид, как в XVI веке, когда доказывал свои гипотезы итальянский физик, философ и математик Галилео Галилей.