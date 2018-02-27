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| | Потемневшее Солнце спровоцировало магнитную бурю на Земле

Потемневшее Солнце спровоцировало магнитную бурю на Земле

Вчера, 20:17
27 февраля сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН обнаружили магнитную бурю на Земле. Причиной этому называют образование на светиле коронарной дыры – темной зоны, провоцирующей возникновение различных природных явлений на нашей планете.

Потемневшее Солнце спровоцировало магнитную бурю на Земле

 

По словам ученых, амплитуда колебаний за считанные часы выросла десятикратно. Максимальные возмущения зафиксировали утром, но активность обещают на протяжении 27-28 февраля. Согласно статистике, на Земле этом году официально зарегистрировали уже четвертую магнитную бурю. Сейчас Солнце не очень активно, поэтому ожидать катастрофических последствий из-за природных явлений не нужно. В прошлом году магнитных бурь за такой же период времени зафиксировали больше, и они отличались высокой интенсивностью.

Коронарная дыра образовалась на Солнце на стороне, обращенной к Земле. В прошлом году все пятна со светила кратковременно исчезли в ноябре. По словам астрономов, Солнце тогда имело вид, как в XVI веке, когда доказывал свои гипотезы итальянский физик, философ и математик Галилео Галилей.
Домбровский Сергей
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