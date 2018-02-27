Мичио Каку: Астрономы установят контакт с инопланетянами в этом веке

Японский астроном-футурист Мичио Каку на собрании Reddit AMA озвучил свою новую теорию об инопланетянах. По мнению ученого, представители внеземных цивилизаций свяжутся с человечеством в ближайшие десятилетия. Соответствующая идея представлена и в его книге «Будущее человечества».

Виктория Озерова

Недавно прошло собрание Reddit AMA. На мероприятии выступил ученый-футурист из Японии Мичио Каку. Исследователь считает, что уже в этом веке представители инопланетных цивилизаций дадут о себе знать и астрономам удастся с ними установить контакт. Мичио Каку предполагает, что вскоре многолетняя работа по мониторингу космического пространства специалистов Института поисков внеземного интеллекта (SETI) даст свои плоды.Мичио Каку уточнил, что на полноценное общение с пришельцами не стоит рассчитывать, поскольку они находятся на слишком большом расстоянии. Он посоветовал специалистам пока заняться расшифровкой «своего языка».