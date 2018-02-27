Норвегия выделит $13 млн на перестройку «Хранилища Судного дня»

Во вторник, 27 февраля, стало известно, что норвежские политики намерены инвестировать свои средства во Всемирное семенохранилище. Вложить в проект собираются около 100 миллионов крон (13 миллионов долларов). Объект расположен в городе Шпицберген на полярном архипелаге.

Чиновники Норвегии уже разработали план по обновлению семенохранилища. На месте сооружения хотят построить тоннель из бетона. Такой необычный маршрут будет вести к хранилищу, а чтобы обезопасить здание эксперты намерены построить рядом дополнительное построение, где поставят аварийную систему энергосбережения. Известно, что здание также будут подпитывать систему заморозки и прочее электрооборудование, которое послужат для обогрева тоннеля.В норвежском министерстве сельского хозяйства сообщили, что перепланировку решили обновить после того, как в 4-ом триместре 2016 года около входа семенохранилища обнаружили следы талой воды.Семенохранилище – это натуральный холодильник огромных размеров. В нем хранят около 900 000 различных семян от глобальных катастроф.