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| | Норвегия выделит $13 млн на перестройку «Хранилища Судного дня»

Норвегия выделит $13 млн на перестройку «Хранилища Судного дня»

Вчера, 20:00
Во вторник, 27 февраля, стало известно, что норвежские политики намерены инвестировать свои средства во Всемирное семенохранилище. Вложить в проект собираются около 100 миллионов крон (13 миллионов долларов). Объект расположен в городе Шпицберген на полярном архипелаге.

Норвегия выделит $13 млн на перестройку «Хранилища Судного дня»

 

Чиновники Норвегии уже разработали план по обновлению семенохранилища. На месте сооружения хотят построить тоннель из бетона. Такой необычный маршрут будет вести к хранилищу, а чтобы обезопасить здание эксперты намерены построить рядом дополнительное построение, где поставят аварийную систему энергосбережения. Известно, что здание также будут подпитывать систему заморозки и прочее электрооборудование, которое послужат для обогрева тоннеля.

В норвежском министерстве сельского хозяйства сообщили, что перепланировку решили обновить после того, как в 4-ом триместре 2016 года около входа семенохранилища обнаружили следы талой воды.
Семенохранилище – это натуральный холодильник огромных размеров. В нем хранят около 900 000 различных семян от глобальных катастроф.
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