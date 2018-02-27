На звезде Проксима Центавра замечена загадочная вспышка

Американские исследователи изучили аномальный взрыв на ближайшей к Солнцу звезде Проксима Центавра. Вспышка отличалась от соответствующих явлений необычной пиковой светимостью и спектральным индексом.

Виктория Озерова

Специалисты Корнеллского университета, США, во главе с Мередит Макгрегор провели исследование необычной активности звезды Проксима Центавра, самого близкого светила к Солнцу, которое относится к классу красных карликов. Астрономы наблюдали за данным небесным телом с января по апрель прошедшего года при помощи радиотелескопов ALMA в Чили.Зафиксировать вспышку на звезде удалось в конце марта 2017. Взрыв имел аномальные параметры, намного отличавшиеся от соответствующих действий на Солнце. Пиковая светимость на Проксима Центавра была в 10 раз мощнее, чем при солнечных взрывах, а спектральный индекс сильно отличался. Яркость звезды во время вспышки была в тысячу раз сильнее, чем в обычном состоянии.