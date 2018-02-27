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| | Ученые проследили за активностью мозга обезьяны с помощью гена светлячка

Ученые проследили за активностью мозга обезьяны с помощью гена светлячка

Вчера, 19:31
Специалисты смогли применить для изучения мозга обезьян и мышей систему визуализации с использованием гена светлячка. Это помогло ученым проследить за процессом роста раковых клеток в ткани животных.

Ученые проследили за активностью мозга обезьяны с помощью гена светлячка

 

Исследователи смогли применить систему визуализации на основе фермента люциферазы и ее искусственного субстрата, которые вводили в ткани подопытных животных. Благодаря этому методу ученые получили возможности проследить весь процесс роста раковых клеток в мозге обезьян и мышей.

Люцифераза давно применяется как репортерный белок в современной биологии благодаря способности выделения света. Данный фермент в естественных условиях обеспечивает свечение светлячков, а в лабораторных - при введении в ткани подопытного животного позволяет исследователям отследить все изменения в исследуемом органе с применением CCD-камеры.

В ходе экспериментов, сначала мышам, а потом и обезьянам, вкололи в полосатое тело мозга вирусный вектор с примесью фермента светлячков. Оказалось, что фермент способен «осветить» даже такие глубокие ткани и их получилось зафиксировать на видео. При этом данная система визуализации не обладает никакими побочными эффектами и не изменяет поведение животных.
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