Учёные победили неизлечимый рак холодом

Американские учёные научились лечить неизлечимый рак сменой температурных режимов.

Дарья Дмитриева

Исследователи из университета Бингамтона в Соединённых Штатах выяснили, что двойная термальная абляция поможет убить онкологию, которую до этого принято было считать неизлечимой болезнью. В результате термальной обработки жаром и холодом раковые клетки начинают сами себя разрушать.Учёные пытаются разобраться в самом пагубном для клеток рака процессе – почему именно двойная смена температуры уничтожает злокачественные клетки опухоли. Ткани организма человека способны возрождаться и защищаться, самостоятельно вырабатывая механизмы защиты. Об этом говорит автор исследования, Кеннет Бауманн. Предстоит разобраться, почему же при использовании жара и холода клетки рака сами себя убивают.Эксперименты проводились именно на клетках рака предстательной железы, которая является наиболее опасной. 95 процентов больных умирают от этого вида онкологии.