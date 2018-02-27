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| | Учёные победили неизлечимый рак холодом

Учёные победили неизлечимый рак холодом

Вчера, 18:55
Американские учёные научились лечить неизлечимый рак сменой температурных режимов.

Учёные победили неизлечимый рак холодом

 

Исследователи из университета Бингамтона в Соединённых Штатах выяснили, что двойная термальная абляция поможет убить онкологию, которую до этого принято было считать неизлечимой болезнью. В результате термальной обработки жаром и холодом раковые клетки начинают сами себя разрушать.

Учёные пытаются разобраться в самом пагубном для клеток рака процессе – почему именно двойная смена температуры уничтожает злокачественные клетки опухоли. Ткани организма человека способны возрождаться и защищаться, самостоятельно вырабатывая механизмы защиты. Об этом говорит автор исследования, Кеннет Бауманн. Предстоит разобраться, почему же при использовании жара и холода клетки рака сами себя убивают.

Эксперименты проводились именно на клетках рака предстательной железы, которая является наиболее опасной. 95 процентов больных умирают от этого вида онкологии.
Дарья Дмитриева
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