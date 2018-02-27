Учёные изобрели космическую катапульту

Представители американской компании SpinLaunch разрабатывают инновационную систему запуска ракет и спутников прямо в космос посредством разгона полезной нагрузки, подобной центрифуге, в которой запускаемые объекты будут набирать скорость более 4 тысяч километров в час.

Согласно первоначальному концепту, ракета с помощью центрифуги будет набирать достаточную скорость, а после её выпуска из устройства, напоминающего по принципу действия катапульту, она наберёт нужную высоту для того, чтобы завершить процесс доставки грузов на земную орбиту. В компании заверяют, что уникальность данной технологии позволит выводит на орбиту малые спутники, а затрату подобного запуска не должны превысить полумиллиона долларов.

Александр Вест

С помощью низкой стоимости запусков компания планирует составить конкуренцию другим системам выведения космических аппаратов, которые основаны на химических двигателях. Для создания пусковой платформы компании требуется 30 миллионов долларов, 10 из которых уже подготовлено.