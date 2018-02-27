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| | Ученые: Питьевая вода провоцирует развитие рака молочной железы

Ученые: Питьевая вода провоцирует развитие рака молочной железы

Сегодня, 15:56
Ученые из Испании обнаружили, что питьевая вода, которая предварительно прошла несколько этапов агрессивной очистки хлором, может провоцировать развитие рака молочной железы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental International.

Ученые: Питьевая вода провоцирует развитие рака молочной железы

 

Новое исследование, проведенное Барселонским институтом глобального здравоохранения (ISGlobal), показало, что опасное воздействие тригалометанов (ТГМ) способно развивать раковые клетки в организме человека. Сообщается, что при очистке воды хлор соединяется с органическими веществами воды, которые невозможно полностью удалить из воды на очистных сооружениях, и образует так называемые тригалометаны.

Высокий уровень ТГМ в воде может увеличить риск заболеваемости раком груди, сообщили ученые. Более того, долгосрочное воздействие побочного продукта химической дезинфекции питьевой воды, уже давно связано с повышенным риском рака мочевого пузыря.
Светлана Славянская
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