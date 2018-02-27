Ученые: Питьевая вода провоцирует развитие рака молочной железы

Ученые из Испании обнаружили, что питьевая вода, которая предварительно прошла несколько этапов агрессивной очистки хлором, может провоцировать развитие рака молочной железы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental International.

Светлана Славянская

Новое исследование, проведенное Барселонским институтом глобального здравоохранения (ISGlobal), показало, что опасное воздействие тригалометанов (ТГМ) способно развивать раковые клетки в организме человека. Сообщается, что при очистке воды хлор соединяется с органическими веществами воды, которые невозможно полностью удалить из воды на очистных сооружениях, и образует так называемые тригалометаны.Высокий уровень ТГМ в воде может увеличить риск заболеваемости раком груди, сообщили ученые. Более того, долгосрочное воздействие побочного продукта химической дезинфекции питьевой воды, уже давно связано с повышенным риском рака мочевого пузыря.