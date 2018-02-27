Ученые: Всему миру срочно нужны антидепрессанты

В новом исследовании ученые провели анализ статистики применения лекарств за четыре последних десятилетия. Наиболее часто, уверяют медики, в ход идет амитриптилин, вортиоксетин, пароксетин, миртазапин, флувоксамин и эсциталопрам. Именно эти препараты ученые назвали наиболее действенными в случае ментальных расстройств. В то же время, одни из самых популярных препаратов прозак, ребоксетин и тразодон оставляли желать лучшего.
Некоторые из самых известных антидепрессантов в Британии, такие как прозак, долгое время выписывали больным при малейших симптомах нервного истощения или депрессии, однако продолжительные исследования показали, что его польза весьма сомнительна, несмотря на активную рекламу.
В ходе настоящего исследования удалось выяснить, что более 80% людей прекращают прием антидепрессантов в течении месяца при первых признаках улучшениях состояния, хотя для прохождения полного курса требуется от двух месяцев.