Ученые: Всему миру срочно нужны антидепрессанты

Британские ученые, проведя глобальное исследование, пришли к мнению, что врачам следует как можно чаще использовать в своем лечении антидепрессанты, хотя Соединенное Королевство по параметру употребления этого типа лекарств находится на четвертом месте в мире. Тем не менее, врачи отметили, что людям практически во всех развитых странах требуются данные препараты.

Николай Офицеров

В новом исследовании ученые провели анализ статистики применения лекарств за четыре последних десятилетия. Наиболее часто, уверяют медики, в ход идет амитриптилин, вортиоксетин, пароксетин, миртазапин, флувоксамин и эсциталопрам. Именно эти препараты ученые назвали наиболее действенными в случае ментальных расстройств. В то же время, одни из самых популярных препаратов прозак, ребоксетин и тразодон оставляли желать лучшего.Некоторые из самых известных антидепрессантов в Британии, такие как прозак, долгое время выписывали больным при малейших симптомах нервного истощения или депрессии, однако продолжительные исследования показали, что его польза весьма сомнительна, несмотря на активную рекламу.В ходе настоящего исследования удалось выяснить, что более 80% людей прекращают прием антидепрессантов в течении месяца при первых признаках улучшениях состояния, хотя для прохождения полного курса требуется от двух месяцев.