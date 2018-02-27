Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги Италия переманила состоятельных россиян льготным налоговым режимом Российская молодёжь стремительно набирает вес Помощник потерявшего сознание украинского министра рассказал о его самочувствии Двое мужчин погибли, пытаясь покинуть Нью-Йорк на шасси самолёта Юрий Лоза назвал Лепса бомжом из-за песни с матом Во Франции из-за аномальных холодов замерзли насмерть три человека Дарья Пынзарь поделилась трогательным снимком сыновей В РЖД предлагают упразднить список запрещённых для женщин профессий В небе над Кузбассом пролетел таинственный НЛО Инвесторы массово приобретают акции китайских «королей» и «императоров» США угрожают Турции санкциями за покупку российских ракетных комплексов
| | Ученые: Всему миру срочно нужны антидепрессанты

Ученые: Всему миру срочно нужны антидепрессанты

Сегодня, 12:46
Британские ученые, проведя глобальное исследование, пришли к мнению, что врачам следует как можно чаще использовать в своем лечении антидепрессанты, хотя Соединенное Королевство по параметру употребления этого типа лекарств находится на четвертом месте в мире. Тем не менее, врачи отметили, что людям практически во всех развитых странах требуются данные препараты.

Ученые: Всему миру срочно нужны антидепрессанты

 

В новом исследовании ученые провели анализ статистики применения лекарств за четыре последних десятилетия. Наиболее часто, уверяют медики, в ход идет амитриптилин, вортиоксетин, пароксетин, миртазапин, флувоксамин и эсциталопрам. Именно эти препараты ученые назвали наиболее действенными в случае ментальных расстройств. В то же время, одни из самых популярных препаратов прозак, ребоксетин и тразодон оставляли желать лучшего.

Некоторые из самых известных антидепрессантов в Британии, такие как прозак, долгое время выписывали больным при малейших симптомах нервного истощения или депрессии, однако продолжительные исследования показали, что его польза весьма сомнительна, несмотря на активную рекламу.

В ходе настоящего исследования удалось выяснить, что более 80% людей прекращают прием антидепрессантов в течении месяца при первых признаках улучшениях состояния, хотя для прохождения полного курса требуется от двух месяцев.
Николай Офицеров
Новости по теме
Ученые заявили о способности онкологических лекарств лечить болезнь Альцгеймера
Ученые заявили о способности онкологических лекарств лечить болезнь Альцгеймера

По словам ученых, препараты, предназначенные для лечения депрессии и рака, могут быть перепрофилированы на лечение болезни Альцгеймера и других дегенеративных

Ученые сообщили о росте приема антидепрессантов с начала 1990-х годов
Ученые сообщили о росте приема антидепрессантов с начала 1990-х годов

В настоящее время число людей, которые принимают антидепрессанты, поднялось на 50% в сравнении с 1990-ми годами. Об этом рассказали в Оксфордском университете.

Ученые: Антидепрессанты повышают риск самоубийств среди детей
Ученые: Антидепрессанты повышают риск самоубийств среди детей

После проведения исследования датские ученые пришли к выводам, что антидепрессанты, которые часто прописывают несовершеннолетним, способны удвоить риск

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости