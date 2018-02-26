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| | Еда для мозга: Как пища влияет на умственные способности человека?

Еда для мозга: Как пища влияет на умственные способности человека?

Вчера, 23:40
Ученые признали удивительный факт: проанализировав появление и развитие диетических практик оказало непосредственное влияние на увеличение размеров головного мозга. Таким образом, переход к диетам стал одним из важнейших шагов в истории человечества.

Еда для мозга: Как пища влияет на умственные способности человека?

 

Приготовленные продукты людям проще употреблять, так как они становятся более мягкими. Термическая обработка, применяемая в кулинарии, позволяет сделать пищу более удобоваримой и получить от нее больше энергии. Более того - поедание пищи в сыром виде влечет неблагоприятные последствия в виде нехватки в организме полезных веществ, необходимых для его нормального функционирования.

По мнению большинства исследователей, кулинария возникла сравнительно недавно - не более полумиллиона лет назад. Но некоторые антропологи склоняются к тому, что поддержание огня и его использование для приготовления пищи происходило уже 1,8 миллиона лет назад. Кстати, именно тогда заметно изменился в большую сторону размер мозга. Имеется также взаимосвязь между увеличением размера мозга и уменьшением пищеварительного тракта и зубов. Почему между величиной мозга и приготовлением пищи имеется очевидная взаимосвязь? Для развития мозга необходимо большее количество энергии, чем для любого другого органа.

 
На самом деле, гипотеза о влиянии приготовления пищи на эволюцию человека пока не может быть достоверно подтверждена, так как современное общество еще не изобрело машины времени. Что же касается влияния диетического питания на мозг наших современников, то оно способствует защите мозга от разнообразных агрессивных факторов окружающего мира. И чтобы обеспечить качественную защиту мозга, необходимо использовать правильные продукты питания. Основные принципы защиты одного из важнейших органов человеческого организма: защита его от токсинов, находящихся в обычной пище и воде, употребление «правильных» натуральных жиров и необходимых организму витаминов. 

Пока ученые сходятся во мнении, что влияние питания на развитие мозга ранее недооценивалось. Сейчас это направление науки представляет особый интерес специалистов, хотя и находится на одной из первых ступеней своего развития. Достоверно известно, что продукты низкого качества, в том числе фастфуд, однозначно приводят к ухудшению умственной деятельности. Питать мозг необходимо продуктами наивысшего качества, так как плохое питание не дает мозгу функционировать полноценно.

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