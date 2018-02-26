Для жизни больше не нужен кислород: NASA нашло на Титане новую форму жизни

Ученые NASA убедились в том, что в атмосферных слоях Титана есть органическое соединение винилоцианид, возможно обеспечивающее жизненным компонентом цитолеммы у микроорганизмов, которые можно найти в океанах метана на спутнике Сатурна. Подтверждение этих данных поможет доказать существование жизни без воды, или иначе говоря без всепроникающего соединения H2O.

У живых организмов на Земле плазмалемма - эластическая молекулярная структура из белков и липидов. Цитолемма выделяет наполнение клетки отделяя его от экзогенной среды и таким образом оберегает ее от повреждений, в то же время регулируя обмен веществ между этой секцией и окружающей ее средой. Плазмалеммы разделяют секцию на специальные изолированные отделения органеллы или компартменты, где сохраняются необходимые условия обитания. Но у предполагаемых инопланетных микроорганизмов, жизнь которых зависит от соединений метана, а не от кислородно-водородного соединения, в составе цитолеммы должен быть винилцианид. Его то и нашли в атмосферных слоях спутника Сатурна на двухсоткилометровой высоте, используя комплекс радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array, который находится в Чили. Самая большая концентрация этих молекул была обнаружена над южным полюсом Титана. Причем низкие температуры на спутнике Сатурна должны способствовать концентрации винилцианида в капли и его выпадении в виде осадков на метановые озера. Это напоминает круговорот воды в природе на нашей планете.





С помощью компьютерного моделирования исследователям удалось выяснить, что в море Лигеи находящегося на северной части спутника винилцианида хватает для образования десятков тысяч клеток в одном кубическом сантиметре, что составляет в десятки раз больше микроорганизмов и простых форм жизни, чем бактерий в прибрежной зоне океанов на Земле.





Исследователи выяснили, что содержащие винилоцианид элементы представляют собой молекулу, которая имеет стабильную и гибкую мембрану, действующую аналогично земной мембране, но уже в условиях спутника Сатурна и, как и любая другая будет сопряжена с отдельными трудностями выживания. Ученые также утверждают, что если им удастся в лабораторных условиях на Земле создать нечто подобное, то они тогда с уверенностью смогут заявить о возможной жизни в созданных на спутнике Сатурна условиях.





Кроме того ученые уверены, что богатая на различные химические соединения среда Титана способствует образованию различных интересных и неожиданных химических соединений, которые в дальнейшем должны дать ответ о границах возможного биохимического состава для создания жизни на этом спутнике.



