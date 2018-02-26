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| | В США "прикрыли" эксперимент имитации полёта на Марс

В США "прикрыли" эксперимент имитации полёта на Марс

Вчера, 19:06
19 февраля должен был пройти шестой эксперимент по имитации полёта на «огненную звезду», но что-то пошло не так. Из-за проблем со здоровьем одного из участника космического экипажа, проект решили приостановить на неопределенный срок. Научный руководитель Ким Бинстед заявила, что никто из членов экипажа не пострадал.

В США "прикрыли" эксперимент имитации полёта на Марс

 

15 февраля на острове Гавайи стартовал очередной космический эксперимент. Проект гавайского университета спонсировало Национальное управление NASA. На борту экипажа находилось двое мужчин и две женщины. Участников погрузили в спецкомплекс на склоне вулкана Мауна-Лоа, который спит. Горящая гора напоминала планету Марс, члены экипажа должны были пробыть там целых восемь месяцев.

Но уже 19 февраля было принято решение по отмене эксперимента, так как одного представителя из состава проекта отправили в госпиталь под наблюдение врачей. По правилам эксперимента все члены имитационного полёта также должны покинуть территорию. "Миссия будет оставаться приостановленной, пока не завершатся инспекция комплекса и расследование", - заявили разработчики проекта.

Учёные из Университета штата Гавайи совместно с NASA надеются, что все съезды, что проходят на Мауна-Лоа, смогут подготовить человека, который совершит полет на Марс в 2030-ом году. Поэтому для участников эксперимента подготовили крайне сложную программу.

Научный руководитель поведала, что в таком эксперименте могли побывать и специалисты из России. Бинстед не стала разглашать всех секретов, но ей было приятно увидеть высококвалифицировнных космонавтов из РФ.
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