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| | Ученые: Депрессию предотвратят фрукты

Ученые: Депрессию предотвратят фрукты

Сегодня, 05:20
Американские ученые выяснили, что в борьбе с депрессией помогает простая диета. Продукты правильного питания, такие как свежие фрукты и овощи, оказывают благоприятное влияние на психическое здоровье.

Ученые: Депрессию предотвратят фрукты

 

Специалисты из Медицинского центра Университета Раша, Чикаго, в течение шести лет наблюдали за более 900 пенсионерами. Все пожилые люди соблюдали одну из трех диет: средиземноморскую, традиционную западную и DASH, специальное питание для прекращения гипертонии. Ученые заметили, что респонденты из последней группы намного реже подвергались развитию депрессии и ее признаков, чем остальные. Самый высокий риск развития психического расстройства наблюдался у тех, кто регулярно употреблял красное мясо.

На основании своих наблюдений ученые сделали вывод, что правильная диета поможет предотвратить депрессию или избавиться от нее. К таким продуктам относятся свежие овощи и фрукты и цельнозерновые.
Виктория Озерова
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