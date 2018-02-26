Учёные говорят о полезности красного вина для полости рта

Учёные выяснили, что красное вино содержит полезные вещества, которые благотворно влияют на состояние зубов и дёсен. Избавить от кариеса зубы и убрать симптомы пародонтита помогут кислоты, содержащиеся в этом алкогольном напитке для гурманов.

Дарья Дмитриева

Содержащиеся в красном вине полифенолы и кислоты возникают в результате брожения виноградного сока. Учёные Американской химической лаборатории испробовали этот компонент на искусственно-выращенных в лабораторных условиях дёснах и зубах человека.В результате проведённых экспериментов оказалось, что кофеиновая и кумариновая кислоты снижают уровень бактерий в полости рта. Они не дают развиваться таким болезням, как кариес и пародонтит. Эти компоненты красного вина следует использовать вместе с бактериями Streptococcus dentisani, которые не нарушают микрофлору кишечника и являются прибиотиками.Эти исследования ещё находятся в состоянии изучения. Поэтому не стоит увлекаться чрезмерным употреблением красного вина, полоскать им полость рта и делать примочки, так как ранее было доказано учёными из Британии негативное действие этого напитка на эмаль зубов.