Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли

Пользователи Сети обнаружили на популярном сайте Google Earth непонятную полосу, которая опоясывает Землю. Странная линия светлого цвета больше напоминает след от пролетевшего самолета или ракетного снаряда. В результате пользователи начали предполагать, что же это может быть на самом деле и стали активно дискутировать по этому поводу.

По данным внимательных пользователей, полоса на снимке растянулась приблизительно на 21 тысячу километров вдоль земной поверхности. Как отметили пользователи, снимок со спутника подтверждает гипотезу уфологов и конспирологов о том, что вокруг Земли крайне часто происходят события, которые сложно объяснить.Изначально появились предположения, что это всего лишь самолет, а пользователи пытаются сделать сенсацию, по сути, из ничего, но анонимный эксперт признал, что самолет подобный след оставить не мог. Все дело в расстоянии, на который он растягивается (21 тысяча километров). Подобные маршруты никакой из существующих самолетов в один «забег» преодолеть не сможет.

Николай Офицеров

Нашлись также и те, кто смог дать странной линии весьма простое объяснение. По мнению пользователей, она могла появится, как результат фото-монтажа ряда снимков, сделанных спутником.