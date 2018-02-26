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| | Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли

Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли

Сегодня, 17:30
Пользователи Сети обнаружили на популярном сайте Google Earth непонятную полосу, которая опоясывает Землю. Странная линия светлого цвета больше напоминает след от пролетевшего самолета или ракетного снаряда. В результате пользователи начали предполагать, что же это может быть на самом деле и стали активно дискутировать по этому поводу.

Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли

 

По данным внимательных пользователей, полоса на снимке растянулась приблизительно на 21 тысячу километров вдоль земной поверхности. Как отметили пользователи, снимок со спутника подтверждает гипотезу уфологов и конспирологов о том, что вокруг Земли крайне часто происходят события, которые сложно объяснить.

Изначально появились предположения, что это всего лишь самолет, а пользователи пытаются сделать сенсацию, по сути, из ничего, но анонимный эксперт признал, что самолет подобный след оставить не мог. Все дело в расстоянии, на который он растягивается (21 тысяча километров). Подобные маршруты никакой из существующих самолетов в один «забег» преодолеть не сможет.

 

Нашлись также и те, кто смог дать странной линии весьма простое объяснение. По мнению пользователей, она могла появится, как результат фото-монтажа ряда снимков, сделанных спутником.
Николай Офицеров
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