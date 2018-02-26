Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли

По данным внимательных пользователей, полоса на снимке растянулась приблизительно на 21 тысячу километров вдоль земной поверхности. Как отметили пользователи, снимок со спутника подтверждает гипотезу уфологов и конспирологов о том, что вокруг Земли крайне часто происходят события, которые сложно объяснить.
Изначально появились предположения, что это всего лишь самолет, а пользователи пытаются сделать сенсацию, по сути, из ничего, но анонимный эксперт признал, что самолет подобный след оставить не мог. Все дело в расстоянии, на который он растягивается (21 тысяча километров). Подобные маршруты никакой из существующих самолетов в один «забег» преодолеть не сможет.
Нашлись также и те, кто смог дать странной линии весьма простое объяснение. По мнению пользователей, она могла появится, как результат фото-монтажа ряда снимков, сделанных спутником.