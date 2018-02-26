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| | Ученые объяснили нелогичность «заключенных»

Ученые объяснили нелогичность «заключенных»

Сегодня, 17:32
Сотрудники Орегонского университета провели исследование, в котором участвовали 96 человек разных полов. В рамках эксперимента специалисты пытались объяснить «дилемму заключенного». Ученые хотели узнать, почему в ряде случаев арестанты действуют нелогично.

Ученые объяснили нелогичность «заключенных»

 

В своем исследовании специалисты воспользовались теорией игр – разделом математической экономики, где рассматриваются противоречия различных общественных групп и оптимальность их поведения. 96 участников эксперимента разделили на группы по 4-12 человек в каждой. Испытуемые были не знакомы друг с другом. Мужчинам и женщинам предлагали две стратегии – объединение усилий для решения общих задач или конкуренцию. С математической точки зрения, наиболее выгодным вариантом является кооперация. Когда люди оказывают помощь партнерам, они получают выгоду.

В реальной жизни все происходит по-иному. Причиной этому выступают психологические, социальные и прочие факторы. По словам ученых, то, что хорошо для общества, не всегда выгодно определенному индивиду. Именно поэтому возникают большинство противоречий, которые практически невозможно объяснить логически. Каждый человек выбирает стратегию, приводящую его к преимуществам.
Домбровский Сергей
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