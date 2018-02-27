Ученые обучили искусственный интеллект точно диагностировать болезни человека

Специалисты из университета Калифорнии в Сан-Диего приступили к разработке искусственного интеллекта, с помощью которого удастся разработать уникальную диагностику для глазных заболеваний и пневмонии. ИИ-подразделение Google DeepMind параллельно работает над созданием алгоритма машинного обучения для того, чтобы прогнозировать приступы острой почечной недостаточности у пациентов, которые находятся на стационаре.

Николай Офицеров

Резкое ухудшение состояния тяжелобольных пациентов может произойти внезапно даже для врача и привести к нарушению работы почек, отказу органа или даже летальному исходу. Целью для DeepMind является улучшение диагностики ОПН таким образом, чтобы врачи и их ассистенты могли оказывать помощь больному максимально быстро. Для этого алгоритму дадут доступ более чем к 700 тысячам анонимных медицинских записей. С их помощью специалисты компании обучат машинный алгоритм предсказывать приближение ОПН и, в целом, любое ухудшение состояния пациента.«Искусственный интеллект обладает огромным потенциалом по трансформации диагностики, а также лечения заболеваний и быстрой классификации обширных объемов данных, которые человеку самостоятельно обрабатывать трудно», - отмечает профессор по офтальмологии Кан Чжан.Современный компьютерный метод весьма трудоемкий и дорогой, а также требует миллионов изображений для обучения искусственного интеллекта.