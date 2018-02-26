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| | Ученые: Ежедневное курение электронных сигарет удваивает риск сердечных приступов

Ученые: Ежедневное курение электронных сигарет удваивает риск сердечных приступов

Сегодня, 16:30
Новое исследование, проведенное учеными из Университета Джорджа Вашингтона, показало, что ежедневное использование электронных сигарет удваивает риск сердечного приступа. Исследователи утверждают, что электронные сигареты могут быть более опасными, чем считалось ранее.

Ученые: Ежедневное курение электронных сигарет удваивает риск сердечных приступов

 

Автор научного эксперимента Стэнтон Гланц заявил, что новое исследование, в котором принимали участие почти 70 000 человек, показало, что ежедневное использование электронных сигарет в два раза повышает риск сердечных приступов. Результаты исследования были представлены 24 февраля в Балтиморе на ежегодном собрании Общества исследований никотина и табака 2018 года.

Негативное воздействие электронных сигарет на здоровье человека было спорным вопросом в научном сообществе. В докладе отмечается, что еще не было научных доказательств риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака или респираторных заболеваний у людей, которые увлекались электронными сигаретами. Однако недавно ученые при помощи животных смогли доказать, что долгосрочное использование подобных сигарет усиливает эти риски.
Светлана Славянская
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