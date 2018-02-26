Ученые: Ежедневное курение электронных сигарет удваивает риск сердечных приступов

Автор научного эксперимента Стэнтон Гланц заявил, что новое исследование, в котором принимали участие почти 70 000 человек, показало, что ежедневное использование электронных сигарет в два раза повышает риск сердечных приступов. Результаты исследования были представлены 24 февраля в Балтиморе на ежегодном собрании Общества исследований никотина и табака 2018 года.
Негативное воздействие электронных сигарет на здоровье человека было спорным вопросом в научном сообществе. В докладе отмечается, что еще не было научных доказательств риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака или респираторных заболеваний у людей, которые увлекались электронными сигаретами. Однако недавно ученые при помощи животных смогли доказать, что долгосрочное использование подобных сигарет усиливает эти риски.