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| | Ученые признали возможность существования питающихся радиацией инопланетян

Ученые признали возможность существования питающихся радиацией инопланетян

Сегодня, 12:59
Исследователи из Бразильской лаборатории синхронного света, а также их коллеги из университета Сан-Паулу смогли установить, что на спутнике Юпитера Европе могут существовать бактерии, которые питаются радиацией. Согласно сделанным учеными выводам, скорее всего на небесном теле существуют радиоактивные элементы, служащие источником энергии для микроорганизмов, аналогичных земным.

Ученые признали возможность существования питающихся радиацией инопланетян

 

Экстремофильные анаэробные бактерии обитают в изолированных водных экосистемах, что находятся на глубине более трех километров. Существуют они обособленно от других организмов и даже не нуждаются в солнечном свете. Энергию для своей жизнедеятельности они получают на основе восстановительной реакции с участием водорода и сульфатов, которые получают в ходе разложения молекул воды при распаде урана, радиоактивного изотопа калия и тория.

Ученые уверены в том, что жизнь на Европе действительно может существовать, если соблюсти три важных условия: высокую температуру, наличие воды и присутствие в ней химических элементов, что требуются для того, чтобы поддерживать метаболизм.

Согласно актуальным данным, первые два фактора на спутнике Юпитера, вероятнее всего, имеются. Исследователи, однако, пока не знают, какие именно вещества были растворены в водоемах Европы.
Николай Офицеров
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