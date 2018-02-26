Родственники-роботы: Шведские учёные предлагают использовать ИИ для клонирования людей

По всей видимости, то что в своих произведениях описывали научные фантасты возможно уже скоро станет реальностью и нам уже не долго этого ждать. Так ученые из Швеции уверены, что вскоре бессмертие станет реальностью, а ИИ используют для создания андроидов - полной сознательной копии умерших родственников.
Уже начат поиск добровольцев, готовых предоставить ушедших в небытие родственников. На их основе будет разработан реалистичный робот-клон - аналог члена вашей семьи или ваших друзей. Специалисты восстановят их голоса с помощью ИИ, чтобы вы могли общаться со своими умершими близкими, а также они рассчитывают использовать искусственный интеллект для разработки роботов-клонов для выполнения самых сложных задач. Эти роботы смогут отвечать на простые вопросы, говорить о погоде, сообщать точное время и многое другое. Данная информация сродни научной фантастике, но если все это удастся, то дигитальное бессмертие в будущем станет реальностью.
До этого эксперты уже давали подробное описание тому, каким образом можно будет сохранить умерших членов семьи и друзей. По их версии, можно загрузить умы родственников и друзей, покинувших этот мир в ИИ машины. Причем ученые из Швеции не первопроходцы в развитии идеи по сохранению наших близких и воспоминаний о них. Выдающийся футурист Доктор Мичио Каку считает, что вскоре мы сможем передавать наши мысли ИИ и таким образом продолжить общение со своими родными после их ухода из жизни. Доктор утверждает, что машины продолжат общение с умершими. Так как машина или аватар будут иметь воспоминания и идентифицировать характер человека, то родственники смогут общаться с ИИ так же, как если бы их родственник или друг был жив, по сути, человек станет бессмертным. И лишь вопрос времени, когда эти технологии станут реальностью.
Доктор Мичио Каку не единственный в своих рассуждениях, так американская нейротехнологическая компания Neuralink разрабатывает технологию «нейронного кружева», с помощью которой будут внедрять крошечные электроды в мозг. Они помогут скачивать мысли человека и загружать их в ИИ. Основатель компании Илон Маск сказал, что это поможет человечеству достичь симбиоза с машинами, и дать людям больший контроль над ИИ. С его слов, удачное эффективное слияние с искусственным интеллектом, поможет улучшить нейронную связь между мозгом человека и его дигитальной версией. Это уже, по сути, есть на сегодня, но необходимо решить вопрос с пропускной способностью, тогда вы станете AI-human symbiote. «Но нам не стоит переживать касаемо появления злобного ИИ-диктатора, потому что мы с вами сами являемся искусственным интеллектом», - заверил основатель американского стартапа, специализирующегося на нанобиотехнологиях.