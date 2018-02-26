Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных «Миротворца» В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки «Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом СКР выясняет причины внезапной смерти школьницы в ресторане «Макдональдс» в Костроме «Почта России» пресекла пересылку пулемета «Калашникова» Умер художник, создавший ковбоя Вуди из мультфильма «История игрушек» Робот Анна обслужит корпоративных клиентов Сбербанка Спортивная драма «Лёд» стала лидером российского проката Экс-участницу «Битвы экстрасенсов» поздравляют с беременностью
| | Родственники-роботы: Шведские учёные предлагают использовать ИИ для клонирования людей

Родственники-роботы: Шведские учёные предлагают использовать ИИ для клонирования людей

Сегодня, 12:54
По всей видимости, то что в своих произведениях описывали научные фантасты возможно уже скоро станет реальностью и нам уже не долго этого ждать. Так ученые из Швеции уверены, что вскоре бессмертие станет реальностью, а ИИ используют для создания андроидов - полной сознательной копии умерших родственников.

Родственники-роботы: Шведские учёные предлагают использовать ИИ для клонирования людей

 

Уже начат поиск добровольцев, готовых предоставить ушедших в небытие родственников. На их основе будет разработан реалистичный робот-клон - аналог члена вашей семьи или ваших друзей. Специалисты восстановят их голоса с помощью ИИ, чтобы вы могли общаться со своими умершими близкими, а также они рассчитывают использовать искусственный интеллект для разработки роботов-клонов для выполнения самых сложных задач. Эти роботы смогут отвечать на простые вопросы, говорить о погоде, сообщать точное время и многое другое. Данная информация сродни научной фантастике, но если все это удастся, то дигитальное бессмертие в будущем станет реальностью.

До этого эксперты уже давали подробное описание тому, каким образом можно будет сохранить умерших членов семьи и друзей. По их версии, можно загрузить умы родственников и друзей, покинувших этот мир в ИИ машины. Причем ученые из Швеции не первопроходцы в развитии идеи по сохранению наших близких и воспоминаний о них. Выдающийся футурист Доктор Мичио Каку считает, что вскоре мы сможем передавать наши мысли ИИ и таким образом продолжить общение со своими родными после их ухода из жизни. Доктор утверждает, что машины продолжат общение с умершими. Так как машина или аватар будут иметь воспоминания и идентифицировать характер человека, то родственники смогут общаться с ИИ так же, как если бы их родственник или друг был жив, по сути, человек станет бессмертным. И лишь вопрос времени, когда эти технологии станут реальностью.

Доктор Мичио Каку не единственный в своих рассуждениях, так американская нейротехнологическая компания Neuralink разрабатывает технологию «нейронного кружева», с помощью которой будут внедрять крошечные электроды в мозг. Они помогут скачивать мысли человека и загружать их в ИИ. Основатель компании Илон Маск сказал, что это поможет человечеству достичь симбиоза с машинами, и дать людям больший контроль над ИИ. С его слов, удачное эффективное слияние с искусственным интеллектом, поможет улучшить нейронную связь между мозгом человека и его дигитальной версией. Это уже, по сути, есть на сегодня, но необходимо решить вопрос с пропускной способностью, тогда вы станете AI-human symbiote. «Но нам не стоит переживать касаемо появления злобного ИИ-диктатора, потому что мы с вами сами являемся искусственным интеллектом», - заверил основатель американского стартапа, специализирующегося на нанобиотехнологиях.

Новости по теме
Учёные: Роботы будут учиться у животных и уничтожат человечество
Учёные: Роботы будут учиться у животных и уничтожат человечество

Доктора Хамда и Эндрю Хейн из Калифорнии выяснили, что искусственный интеллект сможет воспринимать поведение животных, а роботы в дальнейшем будут нападать на

Фармацевты намерены использовать искусственный интеллект для создания лекарств
Фармацевты намерены использовать искусственный интеллект для создания лекарств

Фармацевтическая компания из Великобритании GlaxoSmithKline будет применять искусственный интеллект для создания лекарств. Ее руководители подписали контракт с

Учёные: Звездолёт Avalon из фильма
Учёные: Звездолёт Avalon из фильма "Пассажиры" скоро станет реальностью

Учёные из космического агентства NASA заявили, что звездолёт Avalon из фантастического фильма «Пассажиры» может появиться уже в ближайшие несколько десятков

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости