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| | Ученые: Рождение ребенка старит женщину на 11 лет

Ученые: Рождение ребенка старит женщину на 11 лет

Сегодня, 12:38
Группа американских ученых из университета Джорджа Мейсона провели ряд исследований, дабы выяснить, как беременность и роды сказываются на организме, а также на общем физическом и психологическом состоянии женщины. Как выяснилось, появление на свет ребенка запускает быстрый процесс старения.

Ученые: Рождение ребенка старит женщину на 11 лет

 

В раках эксперимента специалисты опирались на данные, полученные в 1999-2002 годах благодаря исследованию NHANES, направленному на выявление факторов риска различных заболеваний. Они подробно изучили образцы ДНК, полученные от женщин в репродуктивном возрасте, при этом основное внимание обращалось на теломеры, которые отвечают за защиту генов от повреждений в период процесса деления клетки.

У женщин-матерей было зафиксировано существенное укорочение теломера, что свидетельствует об ускоренных темпах клеточного старения. У женщин, принимавших участие в эксперименте, у которых был хотя бы один ребенок, был обнаружено отсутствие около 116 пар теломеров, а это значит, что они постарели приблизительно на 10 лет.
Пойда Анна
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