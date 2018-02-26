Ученые: Рождение ребенка старит женщину на 11 лет

Группа американских ученых из университета Джорджа Мейсона провели ряд исследований, дабы выяснить, как беременность и роды сказываются на организме, а также на общем физическом и психологическом состоянии женщины. Как выяснилось, появление на свет ребенка запускает быстрый процесс старения.

Пойда Анна

В раках эксперимента специалисты опирались на данные, полученные в 1999-2002 годах благодаря исследованию NHANES, направленному на выявление факторов риска различных заболеваний. Они подробно изучили образцы ДНК, полученные от женщин в репродуктивном возрасте, при этом основное внимание обращалось на теломеры, которые отвечают за защиту генов от повреждений в период процесса деления клетки.У женщин-матерей было зафиксировано существенное укорочение теломера, что свидетельствует об ускоренных темпах клеточного старения. У женщин, принимавших участие в эксперименте, у которых был хотя бы один ребенок, был обнаружено отсутствие около 116 пар теломеров, а это значит, что они постарели приблизительно на 10 лет.