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| | Диетологи назвали 5 пищевых добавок, которые продлевают жизнь

Диетологи назвали 5 пищевых добавок, которые продлевают жизнь

Сегодня, 11:58
Американские диетологи назвали 5 полезных пищевых добавок, которые способны продлить жизнь. Добавление этих добавок в рацион позволят снизить риск сердечных приступов, инсультов и уровень холестерина.

Диетологи назвали 5 пищевых добавок, которые продлевают жизнь

 

Диетолог Эми Моррис из Water for Health, которая длительное время занимается изучением натуропатической медицины, назвала пять основных пищевых добавок, которые способны продлить человеку жизнь. В первую очередь это растительные стерины и станолы, которые способны снизить уровень холестерина. Далее идут Омега-3 жирные кислоты, которые можно найти в льняных семечках и рыбе.

Третьей добавкой является ликопин, который способен предотвратить раковые заболевания. Недавнее исследование также показало, что добавление экстракта чеснока в рацион значительно снижает окисление «плохого» холестерина, который способствует дисфункции сосудов. И последняя добавка это коэнзим q10 помогает от проблем с сердцем и хронической усталости.
Светлана Славянская
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