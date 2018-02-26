Диетологи назвали 5 пищевых добавок, которые продлевают жизнь

Американские диетологи назвали 5 полезных пищевых добавок, которые способны продлить жизнь. Добавление этих добавок в рацион позволят снизить риск сердечных приступов, инсультов и уровень холестерина.

Светлана Славянская

Диетолог Эми Моррис из Water for Health, которая длительное время занимается изучением натуропатической медицины, назвала пять основных пищевых добавок, которые способны продлить человеку жизнь. В первую очередь это растительные стерины и станолы, которые способны снизить уровень холестерина. Далее идут Омега-3 жирные кислоты, которые можно найти в льняных семечках и рыбе.Третьей добавкой является ликопин, который способен предотвратить раковые заболевания. Недавнее исследование также показало, что добавление экстракта чеснока в рацион значительно снижает окисление «плохого» холестерина, который способствует дисфункции сосудов. И последняя добавка это коэнзим q10 помогает от проблем с сердцем и хронической усталости.