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| | В космос без стресса и беспокойства: Новые технологии упростят межзвёздные путешествия

В космос без стресса и беспокойства: Новые технологии упростят межзвёздные путешествия

Сегодня, 12:08
Специалисты занимаются созданием костюма для астронавтов, который позволит наблюдать за их психологическим состоянием, считывая эмоции людей, от стресса до счастья. В костюм встраиваются специальные датчики, которые получают информацию о психологическом состоянии космического путешественника и дают возможность его регулировать.

В космос без стресса и беспокойства: Новые технологии упростят межзвёздные путешествия

 

Ученые из университета Флориды разработали новую технологию S3 (Smart Sensory Skin), которая будет встраиваться в скафандры новейшего поколения. Она считывает физическое состояние астронавта, в том числе кровяное давление, частоту пульса и т.д. и регулирует окружающую обстановку так, чтобы создавались наиболее комфортные условия для человека.

На данный момент существует технология подобного плана, но она имеет один весьма существенный недостаток - она громоздкая и неудобная. S3 более активная методика, которая не требует много места для размещения и обеспечивает непрерывный поток информации. Контроль и корректировка взаимодействия ощущений космонавтов с окружающей обстановкой - достаточно сложная сфера, потому что в процессе космического полета астронавтам приходится бороться с отсутствием гравитации, возможности делать физические упражнения и даже элементарно выспаться, или с клаустрофобией. Жесткий график может не лучшим образом сказаться на психическом и физическом здоровье космонавтов.

Задача современных разработчиков - создать оптимальные условия, в которых люди будут чувствовать себя наиболее комфортно, в том числе на нужном уровне будет поддерживаться их душевное состояние. Новые изобретения ученых, скорее всего, будут полезны компаниям, которые планируют заниматься отправкой космических туристов в межпланетные путешествия, таких как SpaceX и Virgin Galactic.

К слову, скафандр первого человека в космосе Юрия Гагарина, был двухслойным - его составляли герметичная резина и термопластик. Внешняя поверхность его была покрыта оранжевым чехлом, чтобы проводить поисковые работы при приземлении космонавта было проще. Под такой скафандр следовало надевать теплозащитный комбинезон, к которому крепились трубопроводы для вентиляции. При разгерметизации, космонавт избегал вредного влияния окружающей среды следующим образом: отсекался вентиляционный шланг, забрало шлема опускалось и из баллонов подавался воздух и кислород.

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