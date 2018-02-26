В космос без стресса и беспокойства: Новые технологии упростят межзвёздные путешествия

Специалисты занимаются созданием костюма для астронавтов, который позволит наблюдать за их психологическим состоянием, считывая эмоции людей, от стресса до счастья. В костюм встраиваются специальные датчики, которые получают информацию о психологическом состоянии космического путешественника и дают возможность его регулировать.





Ученые из университета Флориды разработали новую технологию S3 (Smart Sensory Skin), которая будет встраиваться в скафандры новейшего поколения. Она считывает физическое состояние астронавта, в том числе кровяное давление, частоту пульса и т.д. и регулирует окружающую обстановку так, чтобы создавались наиболее комфортные условия для человека.





На данный момент существует технология подобного плана, но она имеет один весьма существенный недостаток - она громоздкая и неудобная. S3 более активная методика, которая не требует много места для размещения и обеспечивает непрерывный поток информации. Контроль и корректировка взаимодействия ощущений космонавтов с окружающей обстановкой - достаточно сложная сфера, потому что в процессе космического полета астронавтам приходится бороться с отсутствием гравитации, возможности делать физические упражнения и даже элементарно выспаться, или с клаустрофобией. Жесткий график может не лучшим образом сказаться на психическом и физическом здоровье космонавтов.





Задача современных разработчиков - создать оптимальные условия, в которых люди будут чувствовать себя наиболее комфортно, в том числе на нужном уровне будет поддерживаться их душевное состояние. Новые изобретения ученых, скорее всего, будут полезны компаниям, которые планируют заниматься отправкой космических туристов в межпланетные путешествия, таких как SpaceX и Virgin Galactic.



