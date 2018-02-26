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| | Ученые описали главные преимущества пессимистов

Ученые описали главные преимущества пессимистов

Сегодня, 11:34
Ученые из Великобритании выяснили, что так называемый «оборонительный пессимизм» явлется прекрасным помощником на пути человека к более лучшему выполнению поставленных задач, а также более щепетильного отношения к здоровью. Результаты данного исследования появились на просторах издания Conversation.

Ученые описали главные преимущества пессимистов

 

Как сообщается, ученые свое внимание решили обратить именно на соответствующую разновидность пессимизма. Оборонительная стратегия помогает человеку самостоятельно справляться с тревогами. Ученые предполагают, что заниженные ожидания и страх ударить в грязь лицом заставляют пессимистов как можно более тщательно продумывать каждый свой шаг. К примеру, если пессимист собрался на собеседование, то он заранее прокручивает в голове худшие сценарии. В результате, в большинстве случаев, ему удается их избежать.

Он выстраивает в своей голове план действий, с помощью которого он сможет гарантировать себе, что воображаемые неудачи не произойдут. Доказать эту гипотезу удалось в ходе эксперимента, где людей просили из паззлов собрать слова. Люди, находившиеся в плохом настроении, значительно лучше справлялись с поставленной перед ними задачей, чем те, кто находился в положительном расположении духа.

Другой эксперимент состоял в том, что больных воспалением кишечника, а также артритом просили дать оценку своему будущему. Оптимисты очень мало думали о болезни, а пессимисты искали возможности справиться с недугом. Негативное мышление в данном случае имеет весьма серьезное преимущество. Как правило, пессимист значительно серьезнее обеспокоен состоянием своего здоровья, чем оптимист.
Николай Офицеров
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