Ученые описали главные преимущества пессимистов

Ученые из Великобритании выяснили, что так называемый «оборонительный пессимизм» явлется прекрасным помощником на пути человека к более лучшему выполнению поставленных задач, а также более щепетильного отношения к здоровью. Результаты данного исследования появились на просторах издания Conversation.

Николай Офицеров

Как сообщается, ученые свое внимание решили обратить именно на соответствующую разновидность пессимизма. Оборонительная стратегия помогает человеку самостоятельно справляться с тревогами. Ученые предполагают, что заниженные ожидания и страх ударить в грязь лицом заставляют пессимистов как можно более тщательно продумывать каждый свой шаг. К примеру, если пессимист собрался на собеседование, то он заранее прокручивает в голове худшие сценарии. В результате, в большинстве случаев, ему удается их избежать.Он выстраивает в своей голове план действий, с помощью которого он сможет гарантировать себе, что воображаемые неудачи не произойдут. Доказать эту гипотезу удалось в ходе эксперимента, где людей просили из паззлов собрать слова. Люди, находившиеся в плохом настроении, значительно лучше справлялись с поставленной перед ними задачей, чем те, кто находился в положительном расположении духа.Другой эксперимент состоял в том, что больных воспалением кишечника, а также артритом просили дать оценку своему будущему. Оптимисты очень мало думали о болезни, а пессимисты искали возможности справиться с недугом. Негативное мышление в данном случае имеет весьма серьезное преимущество. Как правило, пессимист значительно серьезнее обеспокоен состоянием своего здоровья, чем оптимист.